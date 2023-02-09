В Брянской области сбили украинские беспилотники

Губернатор Брянской области Богомаз заявил об уничтожении девяти беспилотников ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Стародубский округ области с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были сбиты благодаря российской системе противовоздушной обороны (ПВО).

«Сегодня ночью украинские националисты атаковали территорию Стародубского муниципального округа БПЛА. Системой ПВО ВС РФ атака была отражена», — написал он.

По словам Богомаза, были уничтожены все девять летательных аппаратов. Он отметил, что в ходе атаки не пострадал ни один из мирных жителей, а также не был нанесен урон инфраструктуре.

Ранее компания SpaceX ограничила доступ военных беспилотников на Украине к сети спутниковой связи Starlink. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компания «разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием».