Российский полковник назвал основные способы отражения атак беспилотников

Полковник Литовкин: для отражения атак беспилотников используются средства ПВО и РЭБ

Основные способы противодействия угрозам, связанным с полетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), — это средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Два основных метода борьбы с беспилотниками — это средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, но все зависит от типа беспилотника. Если это большой беспилотник, то, конечно, это к системе ПВО: "Панцирь-С1", "Тор-М2", "Бук-М3", также есть специальное противодронное оружие», — сказал военный эксперт.

Он также заметил, что россиянам стоит быть бдительными и знать информацию о мерах самозащиты в случае атаки дронов.

«МЧС должно было давно разработать инструкцию, как граждане должны реагировать на беспилотники, и эти инструкции должны висеть в подъезде, чтобы люди знали, что делать и куда идти, как себя обезопасить, где можно укрыться от беспилотников», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее в водах Сочи нашли британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee. Сообщалось, что беспилотник самолетного типа заметил экипаж самолета, который следовал по маршруту Сочи — Новороссийск. Дрон находился примерно в пяти километрах от берега в районе села Зубова Щель.

24 июля два беспилотника атаковали Москву около четырех часов утра. Один дрон попал в нежилую высотку в районе проспекта Лихачева, другой спустя несколько минут упал на здание в районе Комсомольского проспекта. Серьезных разрушений зафиксировано не было, о пострадавших также не сообщалось.