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08:48, 25 июля 2023Россия

В водах Сочи нашли британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee

Mash: британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee нашли в водах Сочи

Фото: Reedhawk / Wikimedia

В водах Сочи нашли британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, беспилотник самолетного типа заметил экипаж самолета, который следовал по маршруту Сочи — Новороссийск. Дрон находился примерно в пяти километрах от берега в районе села Зубовая Щель.

На место обнаружения беспилотника прибыли сотрудники оперативных служб. Они достали из воды дрон — размах его крыльев достигал двух с половиной метров — и отправили на экспертизу.

Ранее в Белгородской области сбили беспилотник Bayraktar. Беспилотный аппарат самолетного типа был уничтожен в Ракитянском районе близ села Илек-Кошары.

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    Анастасия Шейкина
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