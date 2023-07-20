Беспилотник упал на крышу детского лагеря в Новой Москве

Shot: беспилотник упал на крышу детского лагеря в поселении Вороновское в Новой Москве

Беспилотник упал на крышу детского лагеря в поселении Вороновское в Новой Москве, об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Беспилотник упал на крышу детского лагеря "Солнечный городок" в Новой Москве. По нашим данным, из здания эвакуировали 80 детей», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что квадрокоптер обнаружили на крыше летней веранды детского учреждения в поселении Вороновское. Детей эвакуировали в соседний корпус. На месте работают экстренные службы.

Telegram-канал Mash уточнил, что в лагерь едут взрывотехники. Канал также сообщил о падении второго беспилотника. Он упал на территорию центра реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий.