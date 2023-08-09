Минобороны подтвердило попытку атаки беспилотников ВСУ на Москву

Минобороны России: средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА под Москвой

Минобороны России подтвердило попытку атаки украинских беспилотников на Москву в ночь на 9 августа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.

«Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами», — сообщили в ведомстве. Отмечается, что средства ПВО уничтожили два БПЛА. «В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — добавили там.

О том, что системы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве, ранее сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что данных о пострадавших или разрушениях от падения обломков нет. На месте происшествия работают экстренные службы.

