Два беспилотника сбили на подлете к Москве

Собянин заявил, что системы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты при помощи систем противовоздушной оборона (ПВО) на подлете к Москве.

«Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе», — заявил он.

Градоначальник уточнил, что данных о пострадавших или разрушениях от падения обломков нет. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова рассказала, что киевские власти, запустив беспилотники по зданиям «Москва-Сити», уподобились международным террористам, атаковавших башни-близнецы в Нью-Йорке. По ее словам, Украина определенно переняла методологию, использовавшуюся террористами.