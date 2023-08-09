Момент уничтожения беспилотника под Москвой попал на видео

Момент уничтожения беспилотника в Одинцовском районе Подмосковья сняли на видео

Момент уничтожения беспилотника под Москвой в ночь на 9 августа попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что летательный аппарат был сбит в районе Минского шоссе в Одинцовском районе. На видео видно вспышку, а затем слышно громкий звук взрыва.

О том, что системы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве, ранее сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что данных о пострадавших или разрушениях от падения обломков нет. На месте происшествия работают экстренные службы. Еще один дрон был сбит в районе Домодедово.

В предыдущий раз беспилотники пытались атаковать Москву 6 августа. В результате падения аппарата никто не пострадал.