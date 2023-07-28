Мэр Москвы Собянин заявил о попытке вражеского беспилотника атаковать столицу. Дрон был сбит, пострадавших нет

Система ПВО Москвы предотвратила атаку БПЛА ВСУ

Вражеский беспилотник попытался атаковать Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что дрон был сбит силами Минобороны. Пострадавших и разрушений на земле нет. Каких-либо подробностей инцидента градоначальник не раскрыл.

Позднее в Минобороны подтвердили уничтожение украинского БПЛА.

Пресечена попытка осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области Минобороны России

Как защититься от дронов

Основные способы противодействия угрозам, связанным с полетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), — это средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. При этом, отметил он, все зависит от типа беспилотника. «Если это большой беспилотник, то, конечно, это к системе ПВО: "Панцирь-С1", "Тор-М2", "Бук-М3", также есть специальное противодронное оружие», — сказал эксперт.

Также Литовкин призвал МЧС разработать инструкцию для граждан, как реагировать на атаку дронов. «Эти инструкции должны висеть в подъезде, чтобы люди знали, что делать и куда идти, как себя обезопасить, где можно укрыться от беспилотников», — предложил он.

В свою очередь военный эксперт Михаил Онуфриенко отметил, что российские средства РЭБ не могут заглушить все беспилотники Вооруженных сил Украины. «Мы еще не глушим все, что нужно. Беспилотники противника как летали над Донецком и бомбили, так и до сих пор это могут делать. Судить, кто в целом сильнее или слабее, пока бессмысленно. Но, по моим наблюдениям во время поездок в Донбасс, средства РЭБ стали работать намного эффективнее», — сказал он.

Представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат признал преимущество России в радиоэлектронной борьбе. «Далеко опередили нас. Беспилотник не нужно сбивать зенитными ракетами или зенитными орудиями. Можно заставить его приземлиться, перехватить средствами РЭБ», — отметил военный. По мнению Игната, Украине нужно было раньше развивать средства радиоэлектронной борьбы. Он предположил, что это может быть одной из причин неудачного контрнаступления ВСУ.

Пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый и вовсе назвал российские станции РЭБ «целью №1» для украинских войск. Он также заявил, что российская система радиоэлектронной борьбы является более мощной, чем украинская

Хроника нападений на Москву

Вечером 24 июля беспилотник вертолетного типа упал в Новой Москве. ЧП произошло в поселке Первомайское возле частного домовладения. Дрон не нес какое-либо вооружение или взрывчатку. Пострадавших не было, полицейские изъяли беспилотник.

Утром того же дня два беспилотника атаковали Москву. Один дрон попал в нежилую высотку в районе проспекта Лихачева, другой спустя несколько минут упал на здание в районе Комсомольского проспекта. Серьезных разрушений в результате ЧП не зафиксировано.

Одна из крупнейших атак дронов на российскую столицу прошла утром 4 июля. Тогда средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были подавлены несколько беспилотников, еще один дрон был сбит в Калужской области. Еще один БПЛА врезался в здание в военной части в подмосковной Кубинке и взорвался. Специалисты установили мощность взрыва, по их версии, она составила 1000 граммов в тротиловом эквиваленте.

Из-за дронов на несколько часов прекращал работу аэропорт Внуково, вылетающие рейсы задерживались, находящиеся в воздухе самолеты направляли в другие воздушные гавани столицы.