В поселке Первомайское в Новой Москве упал беспилотник, пострадавших нет

Беспилотник вертолетного типа упал в Новой Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что ЧП произошло в поселке Первомайское возле частного домовладения. Дрон не нес какое-либо вооружение или взрывчатку.

Пострадавших и повреждений на земле нет. Полицейские изъяли беспилотник.

Два беспилотника атаковали Москву около четырех часов утра. Один дрон попал в нежилую высотку в районе проспекта Лихачева, другой спустя несколько минут упал на здание в районе Комсомольского проспекта. Серьезных разрушений не зафиксировано, пострадавших нет.