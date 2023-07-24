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22:06, 24 июля 2023Россия

В Новой Москве упал беспилотник

В поселке Первомайское в Новой Москве упал беспилотник, пострадавших нет

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Беспилотник вертолетного типа упал в Новой Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что ЧП произошло в поселке Первомайское возле частного домовладения. Дрон не нес какое-либо вооружение или взрывчатку.

Пострадавших и повреждений на земле нет. Полицейские изъяли беспилотник.

Два беспилотника атаковали Москву около четырех часов утра. Один дрон попал в нежилую высотку в районе проспекта Лихачева, другой спустя несколько минут упал на здание в районе Комсомольского проспекта. Серьезных разрушений не зафиксировано, пострадавших нет.

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    Марина Совина
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