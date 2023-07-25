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02:33, 25 июля 2023Бывший СССР

На Украине признали преимущество России в радиоэлектронной борьбе

Представитель ВСУ Игнат признал преимущество России в радиоэлектронной борьбе

Фото: Kaniuka Ruslan / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Воздушных силах Украины признали преимущество России в радиоэлектронной борьбе. Об этом заявил представитель ВСУ Юрий Игнат, передает издание «Страна».

«Далеко опередили нас. Беспилотник не нужно сбивать зенитными ракетами или зенитными орудиями. Можно заставить его приземлиться, перехватить средствами РЭБ», — отметил военный.

По мнению Игната, Украине нужно было раньше развивать средства радиоэлектронной борьбы. Он предположил, что это может быть одной из причин неудачного контрнаступления ВСУ.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что армия России имеет преимущество над Вооруженными силами Украины в артиллерии и численности личного состава. Кроме того, по его словам, значительное преимущество России заключается в возможности обеспечения боеприпасами.

Кроме того, Сырский признал, что ВСУ не смогут добиться быстрых результатов контрнаступления. Он объяснил сложившуюся ситуацию плотной заминированностью полей и большим количеством опорных пунктов Вооруженных сил России.

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