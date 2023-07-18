В ВСУ признали невозможность быстрых результатов контрнаступления
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут добиться быстрых результатов контрнаступления. Это признал командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, передает «Би-би-си».
«Наше продвижение действительно идет не так быстро, как хотелось бы. Мы хотели бы добиться очень быстрых результатов. Но в реальности это практически невозможно», — сказал генерал.
Он объяснил сложившуюся ситуацию плотной заминированностью полей и большим количеством опорных пунктов Вооруженных сил России. При этом преимущество украинской армии, по его словам, заключается в единстве военного руководства.
Ранее издание The Washington Post сообщило, что медленный темп контрнаступления вызывал опасения на Западе. По словам американского чиновника, ВСУ пытаются «истощать» российские силы, вместо проведения скоординированных маневров.