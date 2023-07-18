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13:35, 18 июля 2023Бывший СССР

В ВСУ признали невозможность быстрых результатов контрнаступления

Генерал ВСУ Сырский: добиться быстрых результатов контрнаступления невозможно
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут добиться быстрых результатов контрнаступления. Это признал командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, передает «Би-би-си».

«Наше продвижение действительно идет не так быстро, как хотелось бы. Мы хотели бы добиться очень быстрых результатов. Но в реальности это практически невозможно», — сказал генерал.

Он объяснил сложившуюся ситуацию плотной заминированностью полей и большим количеством опорных пунктов Вооруженных сил России. При этом преимущество украинской армии, по его словам, заключается в единстве военного руководства.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что медленный темп контрнаступления вызывал опасения на Западе. По словам американского чиновника, ВСУ пытаются «истощать» российские силы, вместо проведения скоординированных маневров.

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    Алевтина Запольская
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