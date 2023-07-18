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11:15, 18 июля 2023Бывший СССР

Стало известно об опасениях Запада из-за медленного темпа контрнаступления ВСУ

WP: США обучили ВСУ наступательным маневрам, но темпы контрнаступления вызвали опасения

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Медленный темп контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) вызывал опасения на Западе. Об обучении США украинских военных рассказал американский чиновник изданию The Washington Post (WP).

По его словам, Вашингтон обучил бойцов ВСУ комплексным наступательным маневрам и предоставил оборудование для разминирования. «Применение всех этих возможностей таким образом, чтобы они [ВСУ] могли преодолеть эти препятствия, но сделать это быстро имеет первостепенное значение», — сказал он.

При этом США не приуменьшают того, что ситуация с контрнаступлением ВСУ очень сложная, добавил чиновник. WP отмечает, что украинские войска придерживаются тактики, основанной на «истощении», вместо общевойсковых операций, которые подразумевают скоординированные маневры.

Ранее старший научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади рассказал, что ВСУ не владеют навыками крупномасштабных общевойсковых операций, поэтому они несут большие потери при контрнаступлении.

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    Кристина Есикова
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