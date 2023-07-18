Названа причина отсутствия успехов контрнаступления ВСУ и больших потерь Киева

Tagesspiegel: у ВСУ нет навыков общевойсковых операций, поэтому Киев несет большие потери

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери при контрнаступлении, так как не владеют навыками общевойсковых операций. Такую причину отсутствия успехов ВСУ назвал старший научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади немецкому изданию Der Tagesspiegel.

«Украинские вооруженные силы еще не владеют навыками крупномасштабных общевойсковых операций», — сказал он, отвечая на вопрос о причине медленного темпа контрнаступления ВСУ и больших потерь украинской армии.

По его словам, контрнаступательная операция Украины не проходит синхронно. Гади отметил, что характер контрнаступления изменится, если ВСУ смогут проводить более систематизированные атаки. В другом случае это станет «кровопролитной битвой», в ходе которой будут перебрасываться резервные подразделения, добавил он.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский признал, что ход контрнаступления ВСУ не соответствует ранее данным заявлениям и сформированным ими ожиданиям. Украинский лидер также заявил о недостаточно высоких темпах наступления.