Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:21, 18 июля 2023Бывший СССР

Названа причина отсутствия успехов контрнаступления ВСУ и больших потерь Киева

Tagesspiegel: у ВСУ нет навыков общевойсковых операций, поэтому Киев несет большие потери

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери при контрнаступлении, так как не владеют навыками общевойсковых операций. Такую причину отсутствия успехов ВСУ назвал старший научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади немецкому изданию Der Tagesspiegel.

«Украинские вооруженные силы еще не владеют навыками крупномасштабных общевойсковых операций», — сказал он, отвечая на вопрос о причине медленного темпа контрнаступления ВСУ и больших потерь украинской армии.

По его словам, контрнаступательная операция Украины не проходит синхронно. Гади отметил, что характер контрнаступления изменится, если ВСУ смогут проводить более систематизированные атаки. В другом случае это станет «кровопролитной битвой», в ходе которой будут перебрасываться резервные подразделения, добавил он.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский признал, что ход контрнаступления ВСУ не соответствует ранее данным заявлениям и сформированным ими ожиданиям. Украинский лидер также заявил о недостаточно высоких темпах наступления.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме возложили на США ответственность за теракт на Крымском мосту

    В России создали боевой дрон «Кукушка»

    Стали известны цены на товары заменившего Puma бренда в России

    На трассе М-4 «Дон» на Кубани столкнулись семь авто, грузовик и бензовоз

    Российский бизнесмен расстрелял чужую собаку и пригрозил пистолетом ее хозяину

    Полиция начала проверку после видео избиений подростков в Новой Москве

    Суд арестовал 21 объект недвижимости по делу блогерши Блиновской

    Актеры, певцы и шоумены поженят москвичей в Гостином дворе

    Молодая россиянка отправила видео с голым мужчиной в чат и попала под следствие

    Российское дизельное топливо «утекло» из Европы в Африку и Южную Америку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости