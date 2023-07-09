Зеленский признал несоответствие контрнаступления ВСУ ожиданиям

Владимир Зеленский признал, что ход контрнаступления ВСУ не соответствует ожиданиям

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ход украинского контрнаступления не соответствует ранее данным заявлениям и сформированным ими ожиданиям. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном телеканалом ABC News.

Зеленский заявил о недостаточно высоких темпах наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Все мы хотим, чтобы это происходило быстрее», — отметил он. Вместе с тем украинский президент заверил, что войска продвигаются и «не застряли».

Зеленский заявил, что не испытывает давления в связи с текущей ситуацией в зоне боевых действий. Причиной этого он считает понимание союзниками Украины сложности возложенной на ВСУ задачи. «По всей видимости, они понимают, насколько непросто и сложно нам выживать, бороться и перехватывать инициативу, учитывая общую мощь России и объемы ее вооружений», — резюмировал президент Украины.

Ранее в США предрекли скорое поражение Украины после неудачи контрнаступления. По мнению колумниста The American Conservative, после военного поражения Киеву не останется ничего иного, как смириться с потерей освобожденных российскими войсками территорий. Предвестником этого он указывает неудачное начало контрнаступления ВСУ.