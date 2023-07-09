Автор TAC Бандоу: после провального наступления Украина не вернет утраченные территории

После провального контрнаступления Украина не вернет утраченные территории. Поражение Киева предрек журналист Дуг Бандоу в материале для издания The American Conservative (TAC).

По мнению колумниста, американцы считают, что у них мир, в то время как администрация президента США Джо Байдена пытается противостоять России на Украине. «Наступление Киева не приносит значительных успехов в возвращении территорий. Что если Киев, а не Москва близок к поражению», — написал Бандоу.

Обозреватель также выразил мнение, что контрнаступление Украины идет значительно медленнее, чем это ожидалось, а арсеналы украинской армии стремительно пустеют. «Вашингтон должен определять политику, исходя из американских интересов. Бесконечный конфликт с неуклонно растущей вовлеченностью в противостояние с ядерной державой — плохая сделка для американского народа», — высказался журналист.

Бандоу также отметил, что администрация Байдена должна вступить в серьезные дискуссии с Москвой о прекращении боевых действий и создании стабильной структуры безопасности. «Реалистичное соглашение означает, что Украина не вернет себе территорию, потерянную в 2014 году и даже за последний год», — добавил автор. Однако, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский может отказаться от таких условий даже под давлением. «Но тогда он будет действовать сам по себе», — заключил колумнист.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил медлительность контрнаступления ВСУ заботой о снижении потерь среди солдат. Также стало известно, что одной из проблем для украинских войск являются обширные российские минные поля.