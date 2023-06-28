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10:05, 28 июня 2023Бывший СССР

В США назвали минные поля и протяженность фронта преградой для наступления ВСУ

WP: минные поля, протяженность фронта и вертолеты России мешают ВСУ развить наступление

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Минные поля и протяженность фронта препятствуют Вооруженным силам Украины (ВСУ) развить свое наступление, говорится в публикации американской газеты The Washington Post.

«Первым препятствием для военного руководства Украины является протяженность фронта в 600 миль (около 1000 километров — прим. "Ленты.ру"), которая заставила Киев проредить и рассредоточить свои ограниченные силы», — говорится в публикации.

Другой же проблемой для ВСУ являются обширные российские минные поля. «Минные поля не останавливают наступление, они замедляют его», — прокомментировал необходимость Украине преодолеть мины один из военных чиновников США.

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Еще одной проблемой при наступлении ВСУ стали российские ударные вертолеты и самолеты. Издание также приводит слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который заявил, что сейчас ВСУ пытаются нащупать слабые места в обороне России.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал, что шанс для Киева получить приглашение в НАТО на данном этапе конфликта невысок. Он также заявил, что главным основанием для приглашения Украины в НАТО является имеющийся у нее эксклюзивный опыт вооруженного противостояния с Россией.

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    Алевтина Запольская
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