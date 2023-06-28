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09:27, 28 июня 2023Бывший СССР

В Киеве сочли шанс получить приглашение в НАТО маловероятным на данном этапе

Министр обороны Украины Резников: шанс получить приглашение в НАТО на данном этапе невысок

Фото: Yves Herman / Reuters

Шанс для Украины получить приглашение в НАТО на данном этапе конфликта невысок, признал министр обороны республики Алексей Резников в интервью изданию Financial Times.

«Мы осознаем, что во время горячей фазы (конфликта — прим. "Ленты.ру") вряд ли удастся принять единогласное политическое решение», — сказал Резников.

Он также заявил, что главным основанием для приглашения Украины в НАТО является имеющийся у нее эксклюзивный опыт вооруженного противостояния с Россией.

В том же интервью Резников сообщил, что главные события наступления Вооруженных сил Украины еще впереди. Он отметил, что достигнутые к настоящему моменту результаты лишь предваряют грядущие события.

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    Алевтина Запольская
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