В Киеве сочли шанс получить приглашение в НАТО маловероятным на данном этапе

Министр обороны Украины Резников: шанс получить приглашение в НАТО на данном этапе невысок

Шанс для Украины получить приглашение в НАТО на данном этапе конфликта невысок, признал министр обороны республики Алексей Резников в интервью изданию Financial Times.

«Мы осознаем, что во время горячей фазы (конфликта — прим. "Ленты.ру") вряд ли удастся принять единогласное политическое решение», — сказал Резников.

Он также заявил, что главным основанием для приглашения Украины в НАТО является имеющийся у нее эксклюзивный опыт вооруженного противостояния с Россией.

В том же интервью Резников сообщил, что главные события наступления Вооруженных сил Украины еще впереди. Он отметил, что достигнутые к настоящему моменту результаты лишь предваряют грядущие события.