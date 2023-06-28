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08:19, 28 июня 2023Бывший СССР

На Украине порассуждали о будущих «главных событиях» контрнаступления ВСУ

Министр обороны Украины Резников заявил, что главные события контрнаступления ВСУ впереди

Фото: Heiko Becker / Reuters

Главные события контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще впереди. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников в интервью Financial Times.

Он отметил, что достигнутые результаты контрнаступления лишь предваряют грядущие события. При этом глава военного ведомства отказался сообщать какие-либо подробности, заявив лишь, что «когда это случится, это увидят все».

25 июня Резников назвал завышенными ожидания от контрнаступления ВСУ. Он пояснил, что действия украинских войск в настоящий момент не являются «блицкригом» или «главным наступлением». Министр отметил, что Украина действует осторожно, когда подвергает опасности своих военных. «Мы пытаемся спасти их жизни», — заявил политик.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ с момента начала контрнаступления потеряли 259 танков и 780 бронемашин. Оценивая действия Киева, Путин заявлял, что у Украины нет шансов на успех. Причиной этому, в частности, служат мужество и героизм российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Президент добавил, что противник в разговорах между собой подтверждает большие потери.

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    Марина Совина
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