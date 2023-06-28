На Украине порассуждали о будущих «главных событиях» контрнаступления ВСУ

Министр обороны Украины Резников заявил, что главные события контрнаступления ВСУ впереди

Главные события контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще впереди. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников в интервью Financial Times.

Он отметил, что достигнутые результаты контрнаступления лишь предваряют грядущие события. При этом глава военного ведомства отказался сообщать какие-либо подробности, заявив лишь, что «когда это случится, это увидят все».

25 июня Резников назвал завышенными ожидания от контрнаступления ВСУ. Он пояснил, что действия украинских войск в настоящий момент не являются «блицкригом» или «главным наступлением». Министр отметил, что Украина действует осторожно, когда подвергает опасности своих военных. «Мы пытаемся спасти их жизни», — заявил политик.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ с момента начала контрнаступления потеряли 259 танков и 780 бронемашин. Оценивая действия Киева, Путин заявлял, что у Украины нет шансов на успех. Причиной этому, в частности, служат мужество и героизм российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Президент добавил, что противник в разговорах между собой подтверждает большие потери.