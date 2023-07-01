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14:04, 1 июля 2023Бывший СССР

Зеленский объяснил медлительность контрнаступления ВСУ

Зеленский: контрнаступление ВСУ идет медленно, чтобы не посылать солдат на верную смерть
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

Медлительность Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления объясняется заботой о снижении потерь среди солдат, которых ожидает верная смерть на минных полях. С таким объяснением причин неудовлетворительных темпов продвижения своих войск выступил президент республики Владимир Зеленский, пишет El Pais.

«Контрнаступление ВСУ продвигается медленными темпами, так как мы не можем посылать наших солдат на верную смерть», — сказал он.

Говоря о сомнениях членов по НАТО относительно перспектив продвижения украинских войск в ходе контрнаступления, Зеленский сравнил их с «политиканством». Также он упрекнул альянс в задержке поставок артиллерии. При этом украинский президент выразил благодарность западным странам за поддержку и призывал к дальнейшему предоставлению помощи.

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет показать результаты на поле боя до саммита НАТО. При этом, как он подчеркнул, «быстрые вещи не всегда безопасны». Президент также заявил, что предпочтет более медленный темп контрнаступления ВСУ при меньших потерях.

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    Игорь Дмитров
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