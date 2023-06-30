Зеленский заявил о желании Украины показать результаты до саммита НАТО

Зеленский: Украина должна показать результаты контрнаступления до саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет показать результаты на поле боя до саммита НАТО. Его слова приводит испанский телеканал RTVE.

«Но каждый километр стоит жизни», — отметил украинский лидер. Он подчеркнул, что «быстрые вещи не всегда безопасны» и заявил, что предпочтет более медленный темп контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) при меньших потерях.

Зеленский также признал, что проливные дожди повлияли на темпы контрнаступления ВСУ. В связи с этим он призвал европейских партнеров продолжать оказывать Украине вооруженную поддержку.

Саммит Североатлантического альянса пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Ранее заместитель руководителя офиса президента страны Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Зеленский не поедет на июльский саммит альянса, если Украина не получит приглашение к членству.

