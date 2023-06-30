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23:51, 30 июня 2023Мир

Зеленский заявил о желании Украины показать результаты до саммита НАТО

Зеленский: Украина должна показать результаты контрнаступления до саммита НАТО
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет показать результаты на поле боя до саммита НАТО. Его слова приводит испанский телеканал RTVE.

«Но каждый километр стоит жизни», — отметил украинский лидер. Он подчеркнул, что «быстрые вещи не всегда безопасны» и заявил, что предпочтет более медленный темп контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) при меньших потерях.

Зеленский также признал, что проливные дожди повлияли на темпы контрнаступления ВСУ. В связи с этим он призвал европейских партнеров продолжать оказывать Украине вооруженную поддержку.

Саммит Североатлантического альянса пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Ранее заместитель руководителя офиса президента страны Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Зеленский не поедет на июльский саммит альянса, если Украина не получит приглашение к членству.

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    Марина Совина
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