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00:50, 30 июня 2023Бывший СССР

Украина выдвинула ультиматум НАТО

Жовква: Зеленский не поедет на саммит НАТО, если Украина не получит приглашение к членству

Фото: Pixabay

Украина выдвинула ультиматум НАТО. Как заявил заместитель руководителя офиса президента страны Владимира Зеленского Игорь Жовква, глава государства не поедет на июльский саммит альянса в Вильнюсе, если не получит приглашение к членству. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что в какой-то момент Жовква стукнул по столу, чтобы доказать свою точку зрения, когда просил начать процедуру вступления государства в Североатлантический альянс.

«Эта заявка сейчас находится на столах лидеров союзников по НАТО. Вильнюсский саммит был бы очень хорошим началом для ответа на эту заявку. И под ответом мы подразумеваем приглашение к членству, что является лишь первым этапом», — заявил замглавы офиса Зеленского.

Он подчеркнул, что президенту Украины нет причин ехать на саммит, если участники альянса «проявят дефицит мужества» и не представят ожидаемого Киевом результата.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что НАТО следует упростить процедуру оформления членства для Украины, чтобы ускорить процесс вступления страны в Североатлантический альянс.

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    Марина Совина
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