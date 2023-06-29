Британия призвала НАТО упростить процедуру членства для Украины

Минобороны Британии призвало НАТО упростить процедуру оформления членства для Украины

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что НАТО следует упростить процедуру оформления членства для Украины, чтобы ускорить процесс вступления страны в Североатлантический альянс. Трансляцию совместной с канадской коллегой Анитой Ананд пресс-конференции вел телеканал CPAC.

По его словам, у Швеции и Финляндии не было ничего из плана действий по вступлению в альянс, что ставит закономерный вопрос о том, должны ли в Вильнюсе пропустить данные процедуры и заявить, что у Киева должна быть возможность присоединиться к НАТО.

«У них, в конце концов, самые опытные сухопутные войска в Европе и, вероятно, это одна из самых хорошо вооруженных стран в Европе. Я думаю, что нам абсолютно необходимо отказаться от Плана действий по членству», — подчеркнул он.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО пошлет Украине сильный сигнал поддержки на саммите в Вильнюсе. При этом он отметил, что сейчас альянсу необходимо сосредоточиться на военной помощи Киеву.