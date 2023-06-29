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18:40, 29 июня 2023Мир

Британия призвала НАТО упростить процедуру членства для Украины

Минобороны Британии призвало НАТО упростить процедуру оформления членства для Украины

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что НАТО следует упростить процедуру оформления членства для Украины, чтобы ускорить процесс вступления страны в Североатлантический альянс. Трансляцию совместной с канадской коллегой Анитой Ананд пресс-конференции вел телеканал CPAC.

По его словам, у Швеции и Финляндии не было ничего из плана действий по вступлению в альянс, что ставит закономерный вопрос о том, должны ли в Вильнюсе пропустить данные процедуры и заявить, что у Киева должна быть возможность присоединиться к НАТО.

«У них, в конце концов, самые опытные сухопутные войска в Европе и, вероятно, это одна из самых хорошо вооруженных стран в Европе. Я думаю, что нам абсолютно необходимо отказаться от Плана действий по членству», — подчеркнул он.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО пошлет Украине сильный сигнал поддержки на саммите в Вильнюсе. При этом он отметил, что сейчас альянсу необходимо сосредоточиться на военной помощи Киеву.

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    Варвара Кошечкина
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