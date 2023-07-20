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12:33, 20 июля 2023Бывший СССР

Генерал ВСУ рассказал о значительном преимуществе Российской армии

Генерал ВСУ Сырский: Российская армия имеет преимущество в артиллерии и личном составе

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российская армия имеет преимущество над Вооруженными силами Украины (ВСУ) в артиллерии и численности личного состава. Об этом рассказал командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский, передает BBC.

Кроме того, по его словам, значительное преимущество России заключается в возможности обеспечения боеприпасами. «То есть сейчас мы можем ответить одним выстрелом на семь-восемь выстрелов россиян», — сообщил генерал.

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    Алевтина Запольская
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