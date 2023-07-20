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11:14, 20 июля 2023Бывший СССР

ВСУ прекратили попытки наступления на запорожском направлении

Балицкий: ситуация на запорожском направлении стабилизировалась

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили попытки наступления на запорожском направлении, ситуация стабилизировалась. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, пишет ТАСС.

По его словам, на пологовском и времевском участках фронта украинская армия не предпринимает попыток активно наступать на позиции российских войск.

«Наше командование понимает, что это затишье, всего лишь попытка противника восстановить силы после значительных потерь техники и живой силы», — сказал он.

Ранее начальник пресс-центра группировки Олег Чехов сообщил о ликвидации двух украинских разведывательных групп. На запорожском направлении мотострелковыми подразделениями были уничтожены разведгруппа и две группы пехоты ВСУ.

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    Александр Слабиев
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