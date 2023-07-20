Балицкий: ситуация на запорожском направлении стабилизировалась

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили попытки наступления на запорожском направлении, ситуация стабилизировалась. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, пишет ТАСС.

По его словам, на пологовском и времевском участках фронта украинская армия не предпринимает попыток активно наступать на позиции российских войск.

«Наше командование понимает, что это затишье, всего лишь попытка противника восстановить силы после значительных потерь техники и живой силы», — сказал он.

Ранее начальник пресс-центра группировки Олег Чехов сообщил о ликвидации двух украинских разведывательных групп. На запорожском направлении мотострелковыми подразделениями были уничтожены разведгруппа и две группы пехоты ВСУ.