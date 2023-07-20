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05:08, 20 июля 2023Россия

Российские войска ликвидировали две разведгруппы ВСУ

Подразделения российской группировки «Восток» ликвидировали две разведгруппы ВСУ

Фото: Stringer / Reuters

Подразделения российской группировки «Восток» ликвидировали две разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов в беседе с ТАСС.

По его словам, на запорожском направлении мотострелковыми подразделениями были уничтожены разведгруппа и две группы пехоты ВСУ. Также в этом районе в ходе контрбатарейной борьбы российская армия уничтожила минометный расчет и две буксируемые гаубицы в Новоселке и Степногорске.

Кроме того, средствами воздушной разведки вскрыто выдвижение групп пехоты ВСУ при поддержке БМП и танков в направлении Работино.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что армия России отразила атаку ВСУ в районе села Работино в Запорожской области. Как он утверждал, украинские войска предприняли попытку наступления на ореховском направлении, но попали под встречный огонь. При отражении атаки ВС РФ подбили БМП Bradley и несколько танков, отметил Рогов.

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    Марина Совина
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