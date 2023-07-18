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14:38, 18 июля 2023Бывший СССР

В Запорожской области рассказали об отражении атаки ВСУ у села Работино

Рогов заявил, что ВС России отразили атаку ВСУ у села Работино в Запорожской области

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская армия отразила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Работино в Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Украинские боевики предприняли попытку наступления на ореховском направлении в районе села Работино, но попали под встречный огонь», — заявил он.

По словам Рогова, при отражении атаки Вооруженные силы (ВС) России подбили несколько танков и боевую машину пехоты (БМП) Bradley. «Противник понес потери, рассеян и бежал, прячась в лесопосадках», — заключил Рогов.

Ранее генерал ВСУ Александр Сырский признал невозможность быстрых результатов контрнаступления. Он также отметил плотную заминированность оборонительных линий и большое количество опорных пунктов ВС России.

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    Алевтина Запольская
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