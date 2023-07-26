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11:17, 26 июля 2023Наука и техника

В России оценили работу средств РЭБ

Эксперт Онуфриенко сообщил, что российские средства РЭБ стали работать эффективнее

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

За последний год российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) стали работать более эффективно, но они не могут заглушить все беспилотники Вооруженных сил Украины. Работу российских систем оценил военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с NEWS.ru.

«Мы еще не глушим все, что нужно. Беспилотники противника как летали над Донецком и бомбили, так и до сих пор это могут делать. Судить, кто в целом сильнее или слабее, пока бессмысленно. Но, по моим наблюдениям во время поездок в Донбасс, средства РЭБ стали работать намного эффективнее», — сказал он.

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Ранее в июле заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин сообщил, что советский опыт можно назвать главным преимуществом российских систем РЭБ в военном конфликте с Украиной.

В июне стало известно, что специалисты Сахалинского центра беспилотных технологий разработали устойчивый к РЭБ беспилотник «Лютик». Первую версию дрона испытали в зоне проведения специальной военной операции.

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