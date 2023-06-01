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16:45, 1 июня 2023Наука и техника

В России создали устойчивый к радиоэлектронной борьбе беспилотник

В России разработали устойчивый к радиоэлектронной борьбе квадрокоптер «Лютик»

Фото: Екатерина Адамова / ТАСС

Специалисты Сахалинского центра беспилотных технологий разработали устойчивый к радиоэлектронной борьбе (РЭБ) квадрокоптер «Лютик». Аппарат предназначен для разведки и доставки боеприпасов. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Отмечается, что в зоне специальной военной операции работают свои и чужие средства РЭБ. Беспилотники китайского производства в случае потери сигнала спутников и радиосвязи зависают и садятся после разрядки аккумулятора.

«У "Лютика" есть особая подстройка: когда дрон попадает в зону РЭБ, где теряются спутники и система радиоуправления, наш аппарат дает полный газ. Делает так называемый отскок — летит абсолютно в рандомную сторону, чтобы выйти из зоны РЭБ», — сообщили в Сахалинском центре беспилотных технологий.

Собеседник агентства отметил, что противодроновые ружья в основном работают на дальности 500-700 метров. «Когда дрон вылетает из этой зоны, мы понимаем, что здесь что-то не так: надо либо эту зону обходить, либо что-то туда отправлять для устранения средства РЭБ», — сказал он.

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Первая версия дрона «Лютик» уже прошла испытания в зоне проведения спецоперации, по итогам которых создали модернизированную версию аппарата, отличающуюся увеличенными временем полета и грузоподъемностью. В организации уточнили, что вторая версия дрона способна в течение часа находиться в воздухе в режиме «бинокля», а с 1,5 килограмма полезной нагрузки продолжительность полета составляет полчаса. «Лютик» может нести и сбрасывать боеприпасы весом до 1,2 килограмма.

В мае гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин сообщил, что специалисты предприятия разработали универсальную линейку FPV-дронов «Джокер», беспилотники которой отличаются друг от друга массой переносимой полезной нагрузки.

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    Даниил Иринин
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