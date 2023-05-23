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10:39, 23 мая 2023Наука и техника

В России создали линейку дронов «Джокер»

Российский ЦКБР создал линейку универсальных дронов «Джокер»

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Российский Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) создал универсальную линейку FPV-дронов «Джокер», беспилотники которой отличаются друг от друга массой переносимой полезной нагрузки. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Кузякин.

По его словам, линейка дронов способна без вмешательства в конструкцию решать все задачи, стоящие перед бойцами в зоне специальной военной операции (СВО). «Этого "универсала" теперь не надо перепаивать, переделывать, менять на стяжках подвесы или навешивать дополнительное оборудование», — сказал руководитель.

Кузякин уточнил, что изделия линейки получили универсальную площадку крепления полезной нагрузки, идея которой была позаимствована у иностранных беспилотников, но глубоко переработана ЦКРБ.

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«Мы обеспечили архитектурную интеграцию системы управления полезной нагрузкой с контуром полетного контроллера, что позволило управлять пилоту внешним оборудованием вне зависимости от того, что дрон несет на себе», — добавил глава предприятия.

В мае разработчик FPV-дрона «Упырь» сообщил, что беспилотник успешно применяют в условиях подавления сигнала средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в зоне СВО.

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Иван Потапов
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