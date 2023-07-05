Названы преимущества российских систем радиоэлектронной борьбы

Военный эксперт Кошкин назвал советский опыт преимуществом российских систем РЭБ

Советский опыт можно назвать главным преимуществом российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в военном конфликте с Украиной. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Мы довольно много сил и средств вкладывали еще на заре XX века в эти войска, в подавление радиочастот. Наряду с войсками противовоздушной обороны (ПВО), которые также защищают объекты, войска РЭБ довольно успешно развивались. Есть много примеров, когда мы довольно успешно подавляли радиосигнал. Теперь мы используем эти принципы, чтобы, например, обездвижить беспилотник и затем его обстрелять или же перехватить сигнал и самостоятельно управлять беспилотником противника. Это тоже мастерство специалистов РЭБ», — объяснил специалист.

У нас есть исторические традиции, у нас есть наработанные современные конструкции, которые позволяют это сделать Андрей Кошкин военный эксперт

В беседе с Financial Times министр обороны Алексей Резников заявил, что российские системы РЭБ способны глушить западные реактивные системы залпового огня (РСЗО), в том числе американские HIMARS, а также артиллерийские боеприпасы с GPS-наведением.

«Русские придумывают контрмеры, мы сообщаем об этом нашим партнерам, и они принимают новые контрмеры против этих контрмер», — сказал он. Он добавил, что боевые действия на территории республики позволили западным государствам испытать свое оружие в действии против российского.