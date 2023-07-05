Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:59, 5 июля 2023Бывший СССР

На Украине признали эффективность российских систем радиоэлектронной борьбы

Резников признал эффективность российских систем радиоэлектронной борьбы против HIMARS

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Министр обороны Украины Алексей Резников признал эффективность российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом политик рассказал в интервью Financial Times.

По словам министра, боеприпасы с GPS-наведением для артиллерии, а также реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS были «очень точными», однако мощные российские системы могут их подавлять.

Резников рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России постоянно придумывают как противостоять западным военным технологиям, Киев информирует об этом Запад, но после внедрения очередного улучшения Российская армия изобретает очередную контрмеру. «Это как постоянный маятник», — добавил он.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак объяснил низкий темп контрнаступления. По его словам, «каждый, кто хотел увидеть стремительный боевик», должен помнить о преимуществе российской авиации и качественно выстроенной обороне.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на решение ПА ОБСЕ признать ЧВК «Вагнер» террористами

    В Россию привезли новую модель седана Kia

    В Китае не поверили словам о сбитом Украиной «Кинжале»

    Число заболевших сибирской язвой россиян возросло

    Власти опровергли атаку дрона на Кубань

    Назван способ предотвратить болезнь Альцгеймера

    Чемпионку мира по биатлону заподозрили в финансовом мошенничестве

    В граничащем с Украиной российском регионе обстреляли завод и пункт пропуска

    Туристов арестовали за съемку стюардессы во время демонстрации безопасности

    Звезда Comedy Woman рассказала о жизни в деревне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости