На Украине признали эффективность российских систем радиоэлектронной борьбы

Резников признал эффективность российских систем радиоэлектронной борьбы против HIMARS

Министр обороны Украины Алексей Резников признал эффективность российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом политик рассказал в интервью Financial Times.

По словам министра, боеприпасы с GPS-наведением для артиллерии, а также реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS были «очень точными», однако мощные российские системы могут их подавлять.

Резников рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России постоянно придумывают как противостоять западным военным технологиям, Киев информирует об этом Запад, но после внедрения очередного улучшения Российская армия изобретает очередную контрмеру. «Это как постоянный маятник», — добавил он.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак объяснил низкий темп контрнаступления. По его словам, «каждый, кто хотел увидеть стремительный боевик», должен помнить о преимуществе российской авиации и качественно выстроенной обороне.