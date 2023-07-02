На Украине объяснили низкие темпы контрнаступления

Глава офиса Зеленского Ермак оправдал низкие темпы наступления ВСУ успехами авиации России

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак прокомментировал темпы контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ермак объяснил низкие темпы контрнаступления успехами авиации России.

«Множество мин и преимущество врага в воздухе... Каждый, кто хотел увидеть стремительный боевик с наступлением, должен помнить об этих вещах, а также о важности жизни каждого нашего воина», — оправдал он действия Киева.

Политик также заявил, что Украина нуждается в истребителях F-16 и дальнобойном оружии, поскольку они позволят «ускорить эти процессы».

Ранее медленные темпы наступления украинской армии объяснил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его мнению, это связано с недостаточной военной поддержкой Киева со стороны Запада.