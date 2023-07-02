На Украине объяснили низкие темпы контрнаступления
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак прокомментировал темпы контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ермак объяснил низкие темпы контрнаступления успехами авиации России.
«Множество мин и преимущество врага в воздухе... Каждый, кто хотел увидеть стремительный боевик с наступлением, должен помнить об этих вещах, а также о важности жизни каждого нашего воина», — оправдал он действия Киева.
Политик также заявил, что Украина нуждается в истребителях F-16 и дальнобойном оружии, поскольку они позволят «ускорить эти процессы».
Ранее медленные темпы наступления украинской армии объяснил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его мнению, это связано с недостаточной военной поддержкой Киева со стороны Запада.