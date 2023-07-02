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22:47, 2 июля 2023Бывший СССР

На Украине объяснили низкие темпы контрнаступления

Глава офиса Зеленского Ермак оправдал низкие темпы наступления ВСУ успехами авиации России
СюжетКонтрнаступление ВСУ
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак прокомментировал темпы контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ермак объяснил низкие темпы контрнаступления успехами авиации России.

«Множество мин и преимущество врага в воздухе... Каждый, кто хотел увидеть стремительный боевик с наступлением, должен помнить об этих вещах, а также о важности жизни каждого нашего воина», — оправдал он действия Киева.

Политик также заявил, что Украина нуждается в истребителях F-16 и дальнобойном оружии, поскольку они позволят «ускорить эти процессы».

Ранее медленные темпы наступления украинской армии объяснил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его мнению, это связано с недостаточной военной поддержкой Киева со стороны Запада.

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    Марина Совина
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