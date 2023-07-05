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09:31, 5 июля 2023Россия

Оценена мощность взрыва БПЛА в подмосковной военной части

Baza: мощность взрыва БПЛА в части в Кубинке составила около 1 кг в тротиловом эквиваленте

Фото: Константин Морозов / РИА Новости

Мощность взрыва беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в военной части в подмосковной Кубинке 4 июля составила около одного килограмма в тротиловом эквиваленте. Такую оценку приводит Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, взорвавшийся беспилотник на территории части повредил три листа металлической кровли. Специалисты установили мощность взрыва, по их версии, она составила 1000 грамм в тротиловом эквиваленте.

Обломки дрона, рухнувшего в подмосковной военной части, отправили на экспертизу.

4 июля стало известно, что дрон-камикадзе нанес удар по административному зданию на территории одного из военных объектов в подмосковной Кубинке.

Сведений о пострадавших в результате происшествия не поступало.

Еще раньше сообщалось, что средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Новой Москве были подавлены два беспилотника вертолетного типа. Также дрон был сбит в Калужской области.

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    Анна Щербакова
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