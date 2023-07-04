Росавиация сообщила об ограничениях в работе аэропорта Внуково по техническим причинам

Росавиация сообщила об ограничениях в работе аэропорта Внуково по техническим причинам, не зависящим от воздушной гавани. Об этом ведомство сообщает в Telegram.

Как уточнили в агентстве, ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены с 05:10 и продлены до 08:00. Всего на запасные аэродромы ушло шесть рейсов: три рейса — в Шереметьево, еще три — в Домодедово.

