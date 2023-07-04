Летевшие во Внуково самолеты стали перенаправлять в другие аэропорты

Baza: летевшие во Внуково самолеты перенаправляют в другие аэропорты из-за сбитых дронов

Самолеты, которые должны были приземлиться во Внуково, стали перенаправлять в другие аэропорты из-за сбитых беспилотников. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

«Речь идет уже о пяти рейсах: из Шарм-Эль-Шейха, Дубая, Махачкалы, Челябинска и Новосибирска», — говорится в публикации. Также, один из лайнеров, который летит из Анкары, уже более часа кружит неподалеку от аэропорта.

