Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:57, 4 июля 2023Россия

Очевидцы сообщили о двух сбитых беспилотниках в Новой Москве

Очевидцы сообщили о двух сбитых беспилотниках в районе села Валуево в Новой Москве

Фото: РИА Новости

Два беспилотника сбиты неподалеку от села Валуево в Новой Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

По информации канала, инцидент случился около 6:00 мск. Местные жители обратились в оперативные службы и сообщили о звуках взрывов. «Очевидцы сообщили, что видели падающие обломки», — говорится в публикации. Предположительно, там сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Отмечается, что возгорания не последовало. Согласно предварительным данным, пострадавших нет. Наличие разрушений на земле уточняется.

Также стало известно, что еще один дрон был сбит в Калужской области. Все БПЛА направлялись в сторону Москвы. Также дрон-камикадзе нанес удар по зданию на территории военного объекта в Кубинке.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о трех сбитых беспилотниках в центральной России

    В Калужской области сбили беспилотник

    Появились кадры последствий возможной работы системы ПВО в Новой Москве

    Назван способ сэкономить на услугах ЖКХ

    Назван неожиданный способ повысить интерес к сексу у мужчин и женщин

    Мужчина пообещал жениться на любовнице и попал в тюрьму

    Летевшие во Внуково самолеты стали перенаправлять в другие аэропорты

    Очевидцы сообщили о двух сбитых беспилотниках в Новой Москве

    Дрон-камикадзе нанес удар по зданию на территории военного объекта в Кубинке

    Эстонский политик предупредил Россию о готовящейся провокации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости