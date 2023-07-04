Очевидцы сообщили о двух сбитых беспилотниках в Новой Москве

Очевидцы сообщили о двух сбитых беспилотниках в районе села Валуево в Новой Москве

Два беспилотника сбиты неподалеку от села Валуево в Новой Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

По информации канала, инцидент случился около 6:00 мск. Местные жители обратились в оперативные службы и сообщили о звуках взрывов. «Очевидцы сообщили, что видели падающие обломки», — говорится в публикации. Предположительно, там сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Отмечается, что возгорания не последовало. Согласно предварительным данным, пострадавших нет. Наличие разрушений на земле уточняется.

Также стало известно, что еще один дрон был сбит в Калужской области. Все БПЛА направлялись в сторону Москвы. Также дрон-камикадзе нанес удар по зданию на территории военного объекта в Кубинке.