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21:50, 20 июля 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о главной цели для ВСУ

Череватый признал мощь российских систем РЭБ и назвал их главной целью для ВСУ

Фото: Unsplash

Пресс-секретарь восточной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый заявил, что российская система радиоэлектронной борьбы является более мощной, чем украинская. Его слова приводит издание Klymenko.Time.

Череватый признал мощь российских систем РЭБ и подчеркнул, что украинский компонент подобного типа нуждается в улучшении и усилении. Он также назвал РЭБ России главной целью для ВСУ.

«Украина имеет мощную школу радиоэлектронной борьбы, поэтому мы будем наращивать мощности. Российские станции РЭБ — это цель №1», — отметил он.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал эффективность российских систем РЭБ. По его мнению, боеприпасы с GPS-наведением для артиллерии, а также реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS были «очень точными», однако мощные российские системы способны их подавлять.

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    Марина Совина
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