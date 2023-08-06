В России отреагировали на попытку атаки беспилотника на Москву

Депутат Красов назвал действия Украины при атаках на Москву неизбирательными

За попыткой атаковать Москву беспилотником в воскресенье, 6 августа, стоит Украина, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал действия Киева неизбирательными и призвал россиян быть осторожными.

«Это неизбирательные действия, в результате которых могут пострадать женщины, дети, люди старшего возраста, мирные граждане. Естественно, Министерство обороны и власти в регионах проводят своевременную работу, чтобы не допустить этих ударов по гражданским объектам. Качественно отработали средства противовоздушной обороны (ПВО), [дроны] были сбиты на подлете, где-то они были подавлены силами и средствами радиоэлектронной борьбы. Это совместный успех и региональных властей, и сил и средств, выделенных на оборону Москвы и Московской области от Министерства обороны», — отреагировал депутат.

Также парламентарий призвал граждан быть осторожными, потому что удары возможны не только ночью, но и днем.

В воскресенье утром, 6 августа, мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что беспилотник пытался прорваться на территорию города. «Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Информацию также подтвердили в Министерстве обороны. В ведомстве рассказали, что дрон уничтожили в Подольском районе, пострадавших и разрушений нет.

Из-за беспилотника временно приостанавливали работу аэропорта «Внуково» и вводили план «Ковер». Его вводят, когда в небе появляются неизвестные или опасные объекты. Несколько десятков рейсов на вылет и прилет задержали. Сейчас ограничения в воздушной гавани сняли.