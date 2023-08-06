Во Внуково сняли ограничения на вылеты и прием самолетов

Во Внуково сняли ограничения на вылеты и прием воздушных судов

В московском аэропорту Внуково сняли ограничения на вылеты и прием воздушных судов. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее 6 августа в аэровокзальном комплексе ввели план «Ковер», предполагающий незамедлительную посадку или вывод всех находящихся в воздухе воздушных судов. Такой план вводится, когда в небе появляются неизвестные или опасные объекты.

По данным онлайн-табло авиагавани, временно были задержаны более десяти рейсов на вылет и 15 рейсов на прилет. Сообщается, что сейчас Внуково работает в штатном режиме.

В конце февраля из-за неопознанного летающего объекта закрывали небо над аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге.