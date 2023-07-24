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05:30, 24 июля 2023Россия

В Москве перекрыли движение по проспекту Лихачева после атаки дронов

Дептранс: в Москве перекрыли движение по проспекту Лихачева после атаки дронов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В Москве перекрыли движение по проспекту Лихачева. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.

«Движение по проспекту Лихачева перекрыто», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от центра Москвы в сторону области из-за атаки украинских БПЛА.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в соцсетях подтвердил удары беспилотников по двум нежилым зданиям в Москве. Он уточнил, что серьезных разрушений и пострадавших нет, все оперативные службы работают на месте.

24 июля около четырех часов утра поступило сообщение, что один беспилотник врезался в здание на Комсомольском проспекте в Москве, неподалеку от Министерства обороны. Возле здания были найдены осколки украинского дрона. В помещение выбиты стекла.

Уточнялось, что второй дрон, предположительно, атаковал высотку на проспекте Лихачева. В здании произошел взрыв.

Позже экстренные службы Москвы оценили предварительный ущерб после атаки беспилотников на столицу. БПЛА попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева, после чего прогремел взрыв, пострадавших нет. Как подчеркнули специалисты, были выбиты стекла на площади 50 квадратных метров на 17 и 18 этажах высотного здания.

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    Марина Совина
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