В Москве перекрыли движение по проспекту Лихачева после атаки дронов

Дептранс: в Москве перекрыли движение по проспекту Лихачева после атаки дронов

В Москве перекрыли движение по проспекту Лихачева. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.

«Движение по проспекту Лихачева перекрыто», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от центра Москвы в сторону области из-за атаки украинских БПЛА.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в соцсетях подтвердил удары беспилотников по двум нежилым зданиям в Москве. Он уточнил, что серьезных разрушений и пострадавших нет, все оперативные службы работают на месте.

24 июля около четырех часов утра поступило сообщение, что один беспилотник врезался в здание на Комсомольском проспекте в Москве, неподалеку от Министерства обороны. Возле здания были найдены осколки украинского дрона. В помещение выбиты стекла.

Уточнялось, что второй дрон, предположительно, атаковал высотку на проспекте Лихачева. В здании произошел взрыв.

Позже экстренные службы Москвы оценили предварительный ущерб после атаки беспилотников на столицу. БПЛА попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева, после чего прогремел взрыв, пострадавших нет. Как подчеркнули специалисты, были выбиты стекла на площади 50 квадратных метров на 17 и 18 этажах высотного здания.