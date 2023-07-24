Экстренные службы Москвы: после атаки дронов выбиты стекла высотки на площади 50 квадратов

Экстренные службы Москвы оценили предварительный ущерб после атаки беспилотников на столицу, которая произошла утром 24 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Беспилотник попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева, после чего прогремел взрыв, пострадавших нет.

Выбиты стекла на площади 50 квадратных метров на 17 и 18 этажах высотного здания.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил удары беспилотников по двум нежилым зданиям в Москве. Он уточнил, что серьезных разрушений и пострадавших нет, все оперативные службы работают на месте.

В Минобороны заявили, что Украина попыталась осуществить террористическую атаку по объектам в столице двумя беспилотниками. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение.