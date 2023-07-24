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05:25, 24 июля 2023Россия

Экстренные службы Москвы оценили предварительный ущерб после атаки беспилотников

Экстренные службы Москвы: после атаки дронов выбиты стекла высотки на площади 50 квадратов

Фото: Telegram-канал «112»

Экстренные службы Москвы оценили предварительный ущерб после атаки беспилотников на столицу, которая произошла утром 24 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Беспилотник попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева, после чего прогремел взрыв, пострадавших нет.

Выбиты стекла на площади 50 квадратных метров на 17 и 18 этажах высотного здания.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил удары беспилотников по двум нежилым зданиям в Москве. Он уточнил, что серьезных разрушений и пострадавших нет, все оперативные службы работают на месте.

В Минобороны заявили, что Украина попыталась осуществить террористическую атаку по объектам в столице двумя беспилотниками. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение.

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    Марина Совина
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