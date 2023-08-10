БПЛА сбили над Калугой, Подмосковьем и Севастополем. Что известно о террористических атаках Украины на территории РФ?

Минобороны: беспилотники сбили в Подмосковье, Севастополе и над Калугой

В ночь на 10 августа ВСУ предприняли попытки атаковать с помощью дронов Севастополь, Московскую и Калужскую области. Теракты были предотвращены, все беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были ликвидированы или подавлены, заявили в Минобороны России.

В ведомстве добавили, что пресечение вражеских атак не вызвало разрушений. В результате случившегося никто не пострадал.

Дроны ушли на дно Черного моря

Вблизи Севастополя дежурные средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника. Еще девять дронов оказались в зоне действия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), они были подавлены. Вражеские БПЛА, так и не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, атаку 11 беспилотников на подлете к городу отразил российский флот совместно с силами противовоздушной обороны. В настоящий момент все службы продолжают контролировать обстановку.

Все вражеские беспилотники сбиты системами ПВО или подавлены системами радиоэлектронной борьбы Минобороны РФ

Украинские беспилотники замечают вблизи Крымского полуострова все чаще. В прошлый раз дрон был замечен над морем рядом с Севастополем 5 августа, по словам губернатора города, его ликвидировали силы флота.

Целились на Москву

Еще два дрона уничтожены средствами ПВО в небе над над Малоярославским районом Калужской области и в районе ЦКАД над территорией Одинцовского района Московской области. По данным Минобороны, целью беспилотников были объекты в столице России. Губернатор Калужской области Владислав Шапша подтвердил, что в связи с происшествием никто не пострадал.

Информацию о дронах, сбитых на подлете к Москве, подтвердил утром 10 августа мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, террористические атаки были совершены около 04:00 по московскому времени.

В результате террористических атак украинских БПЛА на регионы России никто не пострадал Минобороны РФ

9 августа украинские военные дроны пытались прорваться на территорию российской столицы. Оба БПЛА были сбиты средствами противовоздушной обороны, один из них упал в районе Домодедово, второй — на Минском шоссе. Удалось избежать разрушений, которые могли вызвать упавшие обломки беспилотников. Пострадавших нет.