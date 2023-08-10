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08:12, 10 августа 2023Россия

Развожаев заявил об 11 пытавшихся атаковать Севастополь беспилотниках

Губернатор Развожаев заявил об 11 пытавшихся атаковать Севастополь беспилотниках

Ночью на 10 августа российский флот совместно с силами противовоздушной обороны (ПВО) отразил атаку украинских беспилотников на подлете к Севастополю. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Всего было 11 БПЛА: девять из них были заглушены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще два — сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО).

«Все службы продолжают контроль обстановки», — написал Развожаев.

Минобороны России ранее сообщило, что ночью на 10 августа, над территорией Калужской и Московской областей, а также Севастополя, были пресечены попытки Киева осуществить террористические атаки с помощью беспилотников.

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    Евгения Куликова
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