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14:40, 5 августа 2023Россия

Губернатор Севастополя сообщил о сбитом беспилотнике близ города

Развожаев сообщил, что беспилотник близ Севастополя уничтожен силами флота

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что надводный беспилотник, замеченный ранее над морем близ города, был сбит силами флота.

По его словам, дрон уничтожен далеко от берега в севастопольской морской зоне. Он добавил, что также сняты ограничения на движение водного транспорта в районе Балаклавского рейда.

Ранее Развожаев сообщил, что над морем близ города утром 5 августа заметили надводный беспилотник. Туристов и местных жителей губернатор заверил, что эвакуация с пляжей не требуется, «ситуация находится полностью под контролем флота».

1 августа в районе Кара-Кобы в Крыму сбили беспилотник. На месте инцидента произошел подрыв, загорелась трава и кустарники. Позднее появились кадры с места падения БПЛА.

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    Антон Похиляк
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