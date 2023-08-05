Губернатор Севастополя сообщил о сбитом беспилотнике близ города
Развожаев сообщил, что беспилотник близ Севастополя уничтожен силами флота
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что надводный беспилотник, замеченный ранее над морем близ города, был сбит силами флота.
По его словам, дрон уничтожен далеко от берега в севастопольской морской зоне. Он добавил, что также сняты ограничения на движение водного транспорта в районе Балаклавского рейда.
Ранее Развожаев сообщил, что над морем близ города утром 5 августа заметили надводный беспилотник. Туристов и местных жителей губернатор заверил, что эвакуация с пляжей не требуется, «ситуация находится полностью под контролем флота».
1 августа в районе Кара-Кобы в Крыму сбили беспилотник. На месте инцидента произошел подрыв, загорелась трава и кустарники. Позднее появились кадры с места падения БПЛА.