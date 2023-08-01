В Крыму сбили беспилотник

Губернатор Севастополя Развожаев заявил о сбитом в районе Кара-Кобы беспилотнике

В районе Кара-Кобы в Крыму, предварительно, сбили беспилотник. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.

По его словам, на месте инцидента «произошел подрыв», а также загорелась трава и кустарники. «Пожарные расчеты уже на месте, приступили к тушению возгорания», — написал Развожаев, пообещав сообщить подробности произошедшего позже.

В свою очередь, Telegram-канал Mash сообщил, что взрыв был такой силы, что его услышали в Севастополе, Бахчисарайском районе и Инкермане.

28 июля сообщалось, что беспилотник упал в поле на девятом километре перегона между крымскими Джанкоем и Богемкой. Место инцидента находится в километре от села Калиновка Джанкойского района.