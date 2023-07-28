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09:53, 28 июля 2023Россия

Беспилотник упал возле железнодорожной станции в Крыму

Shot: беспилотник упал в районе железнодорожной станции Джанкой в Крыму

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

В районе железнодорожной станции Джанкой в Крыму упал беспилотник. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации авторов поста, дрон рухнул в поле возле железнодорожного перегона. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. На движении поездов произошедшее не повлияло. Сейчас обломки беспилотника изучают специалисты. Власти региона информацию не комментировали.

В свою очередь, Telegram-канал Mash уточняет, что беспилотник обнаружили на девятом километре перегона между Джанкоем и Богемкой. Место инцидента находится в километре от села Калиновка Джанкойского района.

По информации издания, упавший дрон, предположительно, относится к модели Mugin-5 Pro. Обломки и микросхему летательного аппарата отправили на экспертизу.

25 июля сообщалось, что беспилотник той же модели нашли примерно в 300 метра от села Косточковка в Нижнегорском районе республики. Дрон самолетного типа был взрывчатым веществом и поражающими элементами. Прибывшие на место сотрудники ФСБ приняли решение уничтожить беспилотный аппарат на месте.

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    Константин Лысяков
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