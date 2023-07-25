Около села в Крыму обнаружили беспилотник со взрывчаткой

Baza: около крымского села Косточковка нашли беспилотник со взрывчаткой

Возле крымского села Косточковка обнаружили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа Mugin 5 Pro. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным авторов поста, беспилотник нашли примерно в 300 метрах от населенного пункта. Аппарат был оснащен взрывчатым веществом и поражающими элементами.

Отмечается, что прибывшие на место сотрудники ФСБ приняли решение уничтожить беспилотный аппарат на месте. Информации откуда и куда направлялся БПЛА на данный момент нет.

Ранее в водах Сочи нашли британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee. Отмечается, что беспилотник самолетного типа заметил экипаж самолета, который следовал по маршруту Сочи — Новороссийск. Дрон находился примерно в пяти километрах от берега в районе села Зубова Щель.

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