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19:08, 25 июля 2023Россия

Около села в Крыму обнаружили беспилотник со взрывчаткой

Baza: около крымского села Косточковка нашли беспилотник со взрывчаткой

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Возле крымского села Косточковка обнаружили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа Mugin 5 Pro. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным авторов поста, беспилотник нашли примерно в 300 метрах от населенного пункта. Аппарат был оснащен взрывчатым веществом и поражающими элементами.

Отмечается, что прибывшие на место сотрудники ФСБ приняли решение уничтожить беспилотный аппарат на месте. Информации откуда и куда направлялся БПЛА на данный момент нет.

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    Никита Абрамов
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