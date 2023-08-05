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12:17, 5 августа 2023Россия

Близ Севастополя заметили беспилотник

Над морем близ Севастополя заметили беспилотник, флот пытается его уничтожить

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что над морем близ города утром 5 августа заметили надводный беспилотник, российский флот в данный момент пытается его уничтожить.

«Флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение», — заявил Развожаев.

Он добавил, что из-за этого спецслужбы ограничили движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно. Туристов и местных жителей губернатор заверил, что эвакуация с пляжей не требуется, «ситуация находится полностью под контролем флота». «Оставайтесь на местах и не допускайте паники», — добавил глава города.

По его утверждению, ограничение движения водного транспорта будет снято после 13:00.

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    Антон Похиляк
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