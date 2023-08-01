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18:47, 1 августа 2023Россия

Появились кадры с места предполагаемого падения БПЛА в Крыму

«Mash на волне» опубликовал видео с места предполагаемого падения БПЛА в Крыму

В сети появились кадры из Крыма, где, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Видео публикует Telegram-канал «Mash на волне».

На записи виден высокий столб дыма. Авторы канала утверждают, что взрыв был слышен в Севастополе, Инкермане и Бахчисарайском районе.

Инцидент, как сообщил ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев, произошел в районе Кара-Кобы. Он отметил, что на земле произошел подрыв, после чего загорелись кустарники и трава. На место происшествия прибыли пожарные расчеты.

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    Варвара Кошечкина
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