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13:51, 25 августа 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении дрона ВСУ в приграничном российском регионе

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородской области

Фото: Alina Smutko / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией приграничной Белгородской области. Об этом заявило Минобороны России.

Как сообщили в ведомстве, попытка террористической атаки по объектам на российской территории была пресечена около 13:00 по московскому времени. Информация о последствиях не уточняется.

Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на 25 августа 42 беспилотника были нейтрализованы в Крыму. По данным ведомства, девять дронов были уничтожены системой ПВО, еще 33 аппарата подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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    Сергей Истомин
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